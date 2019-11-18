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У 2023 році Україна має
відмовитися від співпраці з МВФ...

У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:14

У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ...

Пропонуємо до обговорення:
Програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.

Дивися повний текст У 2023 році Україна має відмовитися від співпраці з МВФ — Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:14

В 23 году Украина завяжет с МВФ.
В 24 году Украина завяжет с коррупцией.
В 25 с алкоголизмом.
В 26 м преступностью.
А в 27 у Маркаровой закончится трава и она вернётся в реальный Мир. Теперешняя власть отличается невероятным уровнем лживого популизма.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:33

- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Да у меня есть целых три мешка замечательного плана!
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:58

Видимо к 2023 году планируют смыться со всем награбленным за границу - 2023 конец летоисчисления для теперишней власти и новых прихватизаторов
blueiceua
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