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Польща щорічно переплачувала
Газпрому $256 млн за...

Польща щорічно переплачувала Газпрому $256 млн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:17

Польща щорічно переплачувала Газпрому $256 млн за...

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG починаючи з 2014 року щорічно переплачувала близько $256 млн за довгостроковим контрактом з Газпромом.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:17

Необходимо сокращать сотрудничество по российскому направлению.
NSA
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