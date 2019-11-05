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Польща щорічно переплачувала Газпрому $256 млн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG починаючи з 2014 року щорічно переплачувала близько $256 млн за довгостроковим контрактом з Газпромом.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:17
Необходимо сокращать сотрудничество по российскому направлению.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:27
Так нужно было не переплачивать
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