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На що здатний безперебійник:
чому так важливо мати ДБЖ у...

На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:19

На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у...

Пропонуємо до обговорення:
Планове відключення електроенергії в містах України: українці запасаються джерелами безперебійного живлення

Дивися повний текст На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у будинку і на роботі.
R2
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Ну и зачем тут эта реклама?
N0mad
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omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

очень дорго и на коротое время , а если на пол дня отключили или больше то деньги на ветер
alekc_sizov
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