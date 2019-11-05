Планове відключення електроенергії в містах України: українці запасаються джерелами безперебійного живлення
Дивися повний текст На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у будинку і на роботі.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:19
На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у...
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Дивися повний текст На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у будинку і на роботі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
очень дорго и на коротое время , а если на пол дня отключили или больше то деньги на ветер
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:19
Какой акк поставишь, настолько и будет. И цена в основном акка. В 2014м, когда ремонтировали АЭС и стране веерно рубили энергию на много часов каждый день, я пользовался бюджетным вариантом: копеечный инвертор для газовых котлов и автомобильный акк. Для десктопного компьютера хватало часов на 6. За это время обычно уже включали. Сейчас уже так много не надо. Уж не знаю с какого перепугу "украинцы в последнее время начали активно закупать бесперебойники для домов и квартир, дач и офисов".
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:26
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Кликабельное "посилання" в тексте переключает на "МФУ CANON".
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