RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На що здатний безперебійник:
чому так важливо мати ДБЖ у...

На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:19

На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у...

Пропонуємо до обговорення:
Планове відключення електроенергії в містах України: українці запасаються джерелами безперебійного живлення

Дивися повний текст На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у будинку і на роботі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92161
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:19

Ну и зачем тут эта реклама?
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:46

Хорошая реклама, себе 5 штук заказал
omb
 
Повідомлень: 116
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

очень дорго и на коротое время , а если на пол дня отключили или больше то деньги на ветер
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:19

  alekc_sizov написав:очень дорго и на коротое время , а если на пол дня отключили или больше то деньги на ветер

Какой акк поставишь, настолько и будет. И цена в основном акка. В 2014м, когда ремонтировали АЭС и стране веерно рубили энергию на много часов каждый день, я пользовался бюджетным вариантом: копеечный инвертор для газовых котлов и автомобильный акк. Для десктопного компьютера хватало часов на 6. За это время обычно уже включали. Сейчас уже так много не надо. Уж не знаю с какого перепугу "украинцы в последнее время начали активно закупать бесперебойники для домов и квартир, дач и офисов".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:26

Редакторы как всегда на высоте!
За посиланням можна замовити джерело безперебійного живлення Eaton з підтримкою захисту від КЗ та іншими корисними опціями.


Кликабельное "посилання" в тексте переключает на "МФУ CANON".
yanyura
 
Повідомлень: 5114
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:17

  moveton написав:
  alekc_sizov написав:очень дорго и на коротое время , а если на пол дня отключили или больше то деньги на ветер

Какой акк поставишь, настолько и будет. И цена в основном акка. В 2014м, когда ремонтировали АЭС и стране веерно рубили энергию на много часов каждый день, я пользовался бюджетным вариантом: копеечный инвертор для газовых котлов и автомобильный акк. Для десктопного компьютера хватало часов на 6. За это время обычно уже включали. Сейчас уже так много не надо. Уж не знаю с какого перепугу "украинцы в последнее время начали активно закупать бесперебойники для домов и квартир, дач и офисов".

бесперебойники не предназначены для длительной работы, а инверторы дают меандр, который не подходит для холодильников, единственно - если бесперебойник мощный, с синусом и с вентиляторами, тогда нормально, я на даче 3х киловатник поставил и солнечную батарею, гудит правда сильно, пришлось в сарай перенести
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5651
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54

  yanyura написав:Кликабельное "посилання" в тексте переключает на "МФУ CANON".


Редакторам пох. Что сео-макаки написали, то и выложили, байт в байт.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1591
З нами з: 19.11.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:03

Re: На що здатний безперебійник: чому так важливо мати ДБЖ у

люди из файненс юа тоже хотят кушать - продают рекламу
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp, x-evier і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Слузі народу" пояснили, чому у них ніхто офіційно не...
R2 » П'ят 22 лис, 2019 22:53
1 130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лис, 2019 22:53
p_a_l
У «Слузі народу» пояснили, чому прожитковий мінімум буде...
R2 » П'ят 15 лис, 2019 13:43
3 230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 10:18
_hunter
Україна переходить на prepaid: у чому популярність...
R2 » Чет 07 лис, 2019 09:52
9 506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 12:34
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16719)
02.12.2019 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.