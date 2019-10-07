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Кожну 3-тю гривню в державному
бюджеті взято в борг

Кожну 3-тю гривню в державному бюджеті взято в борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:26

Кожну 3-тю гривню в державному бюджеті взято в борг

Пропонуємо до обговорення:
Кожна третя гривня в доходах державного бюджету взята в борг за підсумками січня-жовтня.

Дивися повний текст Кожну 3-тю гривню в державному бюджеті взято в борг.
R2
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"— Кредит, — толковал он Коле Персианову, — это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть!
— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля.
— Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — еще кредит! Нынче все государства так живут!" : - М.Е.Салтыков-Щедрин
yuluk
 
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