Кожна третя гривня в доходах державного бюджету взята в борг за підсумками січня-жовтня.
Дивися повний текст Кожну 3-тю гривню в державному бюджеті взято в борг.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 11:26
Кожну 3-тю гривню в державному бюджеті взято в борг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожну 3-тю гривню в державному бюджеті взято в борг.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:26
"— Кредит, — толковал он Коле Персианову, — это когда у тебя нет денег... понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть!
— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля.
— Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — еще кредит! Нынче все государства так живут!" : - М.Е.Салтыков-Щедрин
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