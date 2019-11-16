RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
68% столичних водіїв за добу
перевищили дозволену швидкість

68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість

Пропонуємо до обговорення:
Система TruSign на Столичному шосе повідомила результати мониторингу швидкості.

Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91944
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

Если закон не соблюдает ДВЕ ТРЕТИ от всех, кто должен соблюдать, может быть, что-то с законом не так?
alter
 
Повідомлень: 409
З нами з: 14.05.08
Подякував: 299 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:11

100%!
У нас мажоритарная система, поэтому необходимо сделать такие правила движения, которые бы соответствовали манере вождения большинства!
artiren
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Модератор і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водіїв попередили про збільшення кількості радарів TruCAM
R2 » Вів 19 лис, 2019 14:56
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 15:58
_hunter
Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...
R2 » Вів 19 лис, 2019 09:25
5 283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 15:40
Giroi
Е-правами зможуть скористатися лише чверть водіїв — Федоров
R2 » Суб 16 лис, 2019 10:34
2 219
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2019 11:41
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.