Система TruSign на Столичному шосе повідомила результати мониторингу швидкості.
Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
Если закон не соблюдает ДВЕ ТРЕТИ от всех, кто должен соблюдать, может быть, что-то с законом не так?
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:11
100%!
У нас мажоритарная система, поэтому необходимо сделать такие правила движения, которые бы соответствовали манере вождения большинства!
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