Система TruSign на Столичному шосе повідомила результати мониторингу швидкості.
Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
Если закон не соблюдает ДВЕ ТРЕТИ от всех, кто должен соблюдать, может быть, что-то с законом не так?
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:11
100%!
У нас мажоритарная система, поэтому необходимо сделать такие правила движения, которые бы соответствовали манере вождения большинства!
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:15
Не соблюдают - потому что безнаказанность за нарушения.
Как только начнут приходить "письма счастья" (заработает система автоматической фото/видео фиксации) - число нарушителей упадет в 10 раз сразу
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33
сделайте скорость 30кмч, и будет нарушать 87% !!!! Дайошь годовой бюджет за месяц.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:59
alexander_khirhyalan
хорошая идея, вот проект:
Гипотеза о том, что в городах, где это реализовано, нарушает 87%, не подтверждается фактами.
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:19
Скоростная автотрасса с ограничением скорости
Смешно.
|