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68% столичних водіїв за добу
перевищили дозволену швидкість

68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість

Пропонуємо до обговорення:
Система TruSign на Столичному шосе повідомила результати мониторингу швидкості.

Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01

Если закон не соблюдает ДВЕ ТРЕТИ от всех, кто должен соблюдать, может быть, что-то с законом не так?
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:11

100%!
У нас мажоритарная система, поэтому необходимо сделать такие правила движения, которые бы соответствовали манере вождения большинства!
artiren
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:15

  alter написав:Если закон не соблюдает ДВЕ ТРЕТИ от всех, кто должен соблюдать, может быть, что-то с законом не так?

Не соблюдают - потому что безнаказанность за нарушения.
Как только начнут приходить "письма счастья" (заработает система автоматической фото/видео фиксации) - число нарушителей упадет в 10 раз сразу 8)
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33

сделайте скорость 30кмч, и будет нарушать 87% !!!! Дайошь годовой бюджет за месяц.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:59

alexander_khirhyalan

хорошая идея, вот проект: http://en.30kmh.eu/

Гипотеза о том, что в городах, где это реализовано, нарушает 87%, не подтверждается фактами.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 18:19

В 1975—1976 годах большая часть Столичного шоссе была реконструирована, преобразована в скоростную автотрассу.
Зображення

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%81%D0%B5

Скоростная автотрасса с ограничением скорости
Максимально разрешенная скорость движения в зимний период – 50 км/час.

Смешно.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:46

Штраф за превышение скорости сделать +- 1000 грн. Жёсткие штрафы повсеместно. Все. Нарушители будут на уровне погрешности. Казна полна. И не нужно изобретать велосипед.
Но при этом- дороги в три полосы и более- ограничение 80км должно быть. В городе на большинстве улиц- 50 км с головой. И я водитель, если что. Я за штрафы и жесткое пресечение за все подряд- не включение поворотники, езда по полосе общественного, поворот с третьего ряда, вместо крайнего и т.д. Это нужно нашим дорогам- быдланов море
SMOKE
 
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