Система TruSign на Столичному шосе повідомила результати мониторингу швидкості.
Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:01
Если закон не соблюдает ДВЕ ТРЕТИ от всех, кто должен соблюдать, может быть, что-то с законом не так?
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:11
100%!
У нас мажоритарная система, поэтому необходимо сделать такие правила движения, которые бы соответствовали манере вождения большинства!
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:15
Не соблюдают - потому что безнаказанность за нарушения.
Как только начнут приходить "письма счастья" (заработает система автоматической фото/видео фиксации) - число нарушителей упадет в 10 раз сразу
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:33
сделайте скорость 30кмч, и будет нарушать 87% !!!! Дайошь годовой бюджет за месяц.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:59
alexander_khirhyalan
хорошая идея, вот проект:
Гипотеза о том, что в городах, где это реализовано, нарушает 87%, не подтверждается фактами.
Додано: Сер 20 лис, 2019 18:19
Скоростная автотрасса с ограничением скорости
Смешно.
Додано: Сер 20 лис, 2019 21:46
Штраф за превышение скорости сделать +- 1000 грн. Жёсткие штрафы повсеместно. Все. Нарушители будут на уровне погрешности. Казна полна. И не нужно изобретать велосипед.
Но при этом- дороги в три полосы и более- ограничение 80км должно быть. В городе на большинстве улиц- 50 км с головой. И я водитель, если что. Я за штрафы и жесткое пресечение за все подряд- не включение поворотники, езда по полосе общественного, поворот с третьего ряда, вместо крайнего и т.д. Это нужно нашим дорогам- быдланов море
Додано: Чет 21 лис, 2019 05:14
Re: 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкі
Вот именно что в городе, где люди переходят через дорогу и перекрестки через каждых 100-200 метров. Я бы не просто 50 или даже 40 кое где сделал, а и бугры из брущатки перед каждой зеброй сделал. Кто был на Шератоне в Хургаде, тот меня поймет. Превысить скорость там тоже говорят можно, но один раз. Первый и последний
Столичка только формально город Киев, а по факту трасса ничем не отличается от загородной трассы, например Бориспольской. Там везде двухуровневые развязки и нет ни одного перехода и светофора.
Такая же история со всеми теми киевскими трассами, где с апреля по ноябрь делают режим "можно 80", а зимой типа нельзя. Совершенно идиотская тема, ведь следуя этой логике на всех полуубитых загородних дорогах с двумя полосами, на которых всего то по одной в каждую сторону - тоже надо делать 50. Ведь они более опасны, чем вышеупомянутые 6 полосные городские дороги. Но нет же, там в любое время года даже не 80, а 90. Вот пример такого шикарного "автобана", где можно 90 круглый год
Если все вдруг снизят скорость до разрешенных 50 на многополосных киевских дорогах, то Киев просто захлебнется в пробках, так как пропускная способность уменьшится кратно. Логика.
Думай.Те А пока там думают ж*пой, вместо головы.
Новость:
Во всех видах общественного транспорта Украины отменяется бесплатный проезд, и теперь все льготы государство будет монетизировать. Решение было принято на заседании Кабмина.
Кабмин утвердил основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается на 30 поездок. Но, Окончательные размеры выплат определят местные власти. Могут и нифига не дать, так как "просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"
Я думаю, теперь на местных выборах им пенсионеры (а это основной избиратель) за такие "реформы" так будут "дякувать", что рейтинг пчеловода в 2008 году будет в сравнении казаться космическим
Не соврал Милованов, они правда дэбилы?
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
Додано: Чет 21 лис, 2019 08:57
А может не соблюдают, потому что он не логичный?
Киев, набережное шоссе - встречка разделена отбойником, три полосы, отсутствие пешеходных переходов - о каких 50 вы говорите? Или с окна общественного транспорта лучше видно, какая нормальная максимальная скорость?
Чтобы у тех, кто придумывает такие законы и кто их поддерживает, машины физически больше ехать не могли.
И да, при езде в 50км/ч, машина будет расходовать больше топлива, а значит, будет больше загрязнять окружающую среду и при этом, одни будут тратить больше, а другие будут больше зарабатывать на этом.
|