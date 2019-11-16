68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість

Додано: Чет 21 лис, 2019 05:14

SMOKE написав: В городе на большинстве улиц- 50 км с головой В городе на большинстве улиц- 50 км с головой

Вот именно что, где люди переходят через дорогу и перекрестки через каждых 100-200 метров. Я бы не просто 50 или даже 40 кое где сделал, а и бугры из брущатки перед каждой зеброй сделал. Кто был на Шератоне в Хургаде, тот меня поймет. Превысить скорость там тоже говорят можно, но один раз. Первый и последнийСтоличка только формально город Киев, а по факту трасса ничем не отличается от загородной трассы, например Бориспольской. Там везде двухуровневые развязки и нет ни одного перехода и светофора.Такая же история со всеми теми киевскими трассами, где с апреля по ноябрь делают режим "можно 80", а зимой типа нельзя. Совершенно идиотская тема, ведь следуя этой логике на всех полуубитых загородних дорогахполосами, на которых всего тов каждую сторону - тоже надо делать 50. Ведь они более опасны, чем вышеупомянутые 6 полосные городские дороги. Но нет же, там в любое время года даже не 80, а 90. Вот пример такого шикарного "автобана", где можнокруглый годЕсли все вдруг снизят скорость до разрешенных 50 накиевских дорогах, то Киев просто захлебнется в пробках, так как пропускная способность уменьшится кратно. Логика.Думай.ТеА пока там думают ж*пой, вместо головы.Новость:Во всех видах общественного транспорта Украины отменяется бесплатный проезд, и теперь все льготы государство будет монетизировать. Решение было принято на заседании Кабмина.Кабмин утвердил основной принцип расчетов на месяц: средняя стоимость проезда умножается напоездок. Но, Окончательные размеры выплат определят местные власти. Могут и нифига не дать, так как "просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!"Я думаю, теперь на местных выборах им пенсионеры (а это основной избиратель) за такие "реформы" так будут "дякувать", что рейтинг пчеловода в 2008 году будет в сравнении казаться космическимНе соврал Милованов, они правда дэбилы?