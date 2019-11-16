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68% столичних водіїв за добу
перевищили дозволену швидкість

68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 08:59

Re: 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкі

  EKO написав:и бугры из брущатки перед каждой зеброй сделал.
да просто можно дороги не ремонтировать, отличный способ ограничения скорости, чего уж там ))
Или наоборот - мосты устали и их закрыть на ремонт, на пару лет - километровая пробка, все едут со скоростью 5-10км/ч - тоже профит.
f-zhorzh
 
Повідомлень: 31
З нами з: 21.03.19
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