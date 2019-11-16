68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкість

да просто можно дороги не ремонтировать, отличный способ ограничения скорости, чего уж там ))
Или наоборот - мосты устали и их закрыть на ремонт, на пару лет - километровая пробка, все едут со скоростью 5-10км/ч - тоже профит.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 08:59
Re: 68% столичних водіїв за добу перевищили дозволену швидкі
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