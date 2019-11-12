Про це йдеться в проекті закону
Дивися повний текст Батькові дитини пропонують надавати відпустку при її народженні - законопроект.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:38
Батькові дитини пропонують надавати відпустку при її...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Батькові дитини пропонують надавати відпустку при її народженні - законопроект.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:38
..пралльнно..и пару бутылок водки и закусон, с доставкой к телу "делателя"!... :)
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40
Да (и не только):
но, у нас это особого смысла не имеет. В той же германии именно отцы чаще берут "декретку" -- т.к. у них зарплата выше.
|