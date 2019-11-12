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Батькові дитини пропонують
надавати відпустку при її...

Батькові дитини пропонують надавати відпустку при її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:38

Батькові дитини пропонують надавати відпустку при її...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в проекті закону

Дивися повний текст Батькові дитини пропонують надавати відпустку при її народженні - законопроект.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:38

..пралльнно..и пару бутылок водки и закусон, с доставкой к телу "делателя"!... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:33

А у пап декретный опуск может быть, кто-то знает?
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40

  denis_shirman написав:А у пап декретный опуск может быть, кто-то знает?

Да (и не только):
Ст. 179 Кодекса законов о труде Украины (Кодексу законiв про працю) содержит расширенный список таких лиц:

- мать;
- отец;
- дед;
- баба;
- другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком.

но, у нас это особого смысла не имеет. В той же германии именно отцы чаще берут "декретку" -- т.к. у них зарплата выше.
_hunter
 
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