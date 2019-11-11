Зарплата народних депутатів повинна бути більше нинішніх 35-40 тисяч гривень, щоб уникнути корупції і спокуси хабарів.
Дивися повний текст Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за нинішні 35-40 тисяч гривень - Разумков.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52
Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за нинішні 35-40 тисяч гривень - Разумков.
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52
Этот не даст желаемого результата.Предыдущая власть это доказала.Брали взятки и будут брать.Нужно ужесточать меру наказания за такие преступления.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04
Пусть тогда скажет, если такая маленькая ЗП то чего они туда так ломятся ? Ответ очевиден и повышением ЗП это не решается.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:11
Чем меньше кандидатов поучавствовать в коррупционных схемах, тем меньше коррупция.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15
Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
Чим далі від виборів - тим більше зелені відмовляються від своїх обіцянок та починають дуже нагадувати блакитних.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:23
Зарплаты должны быть высокие, чтоб туда могли придти люди работать без конвертов. На сколько я понимаю, там "кнопкодав обычный" - человек который не имеет своего мнения и голосу исключительно как в сказали в партии. Законы не продвигает. За это получает фиксированную сумму. Есть люди корыте получают деньги от лоббистов, за продаталкивания законов и попутно плакучая деньги за нейтральные для них законы. Без доп конверта туда могут придти типа Гади Савченко. Ей особо деньги не нужны - ни мужа ни детей ходит как селючка. На сиги хватает и ладно. Сократить количество тоже не вариант, т.к сначала идет кореша, а потом все остальные. Вероятно для остальных. кто в чем-то шарит места не хватит.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:26
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:27
Почему так часто звучит предложение сократить кол-во депутатов, не могу понять? Исходя из предположения, что все берут взятки (может и не все, но многие), то выходит, что сейчас, чтобы протолкнуть решение нужно "купить" где-то 250 "слуг", а если парламент станет меньше, то всего 150 или около того. Так ведь только хуже станет. Хотя, предложение в штуках "слуг" сократится, что может привести, по законам рынка, к их подорожанию)
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