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Зарплата народних депутатів
повинна бути більшою за...

Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52

Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата народних депутатів повинна бути більше нинішніх 35-40 тисяч гривень, щоб уникнути корупції і спокуси хабарів.

Дивися повний текст Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за нинішні 35-40 тисяч гривень - Разумков.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:52

Этот не даст желаемого результата.Предыдущая власть это доказала.Брали взятки и будут брать.Нужно ужесточать меру наказания за такие преступления.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:02

Сократите их количество в 2 раза и повысьте ЗП в 2 раза.
Гениально?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:04

Пусть тогда скажет, если такая маленькая ЗП то чего они туда так ломятся ? Ответ очевиден и повышением ЗП это не решается.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:11

Чем меньше кандидатов поучавствовать в коррупционных схемах, тем меньше коррупция.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:15

Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...

Чим далі від виборів - тим більше зелені відмовляються від своїх обіцянок та починають дуже нагадувати блакитних. :(
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:23

Зарплаты должны быть высокие, чтоб туда могли придти люди работать без конвертов. На сколько я понимаю, там "кнопкодав обычный" - человек который не имеет своего мнения и голосу исключительно как в сказали в партии. Законы не продвигает. За это получает фиксированную сумму. Есть люди корыте получают деньги от лоббистов, за продаталкивания законов и попутно плакучая деньги за нейтральные для них законы. Без доп конверта туда могут придти типа Гади Савченко. Ей особо деньги не нужны - ни мужа ни детей ходит как селючка. На сиги хватает и ладно. Сократить количество тоже не вариант, т.к сначала идет кореша, а потом все остальные. Вероятно для остальных. кто в чем-то шарит места не хватит.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:26

  V2 написав:Чим далі від виборів - тим більше зелені відмовляються від своїх обіцянок та починають дуже нагадувати блакитних. :(

Яныки конверт в 5-15т$ в месяц восприняли бы как плевок в глаз. Они совсем другими категориями мыслители :D Туда всяких нищебродов не брали
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:27

Почему так часто звучит предложение сократить кол-во депутатов, не могу понять? Исходя из предположения, что все берут взятки (может и не все, но многие), то выходит, что сейчас, чтобы протолкнуть решение нужно "купить" где-то 250 "слуг", а если парламент станет меньше, то всего 150 или около того. Так ведь только хуже станет. Хотя, предложение в штуках "слуг" сократится, что может привести, по законам рынка, к их подорожанию)
denis_shirman
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