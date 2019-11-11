Потрібно зробити як в анекдоті.
Спробувати брати з них плату за це що ходять на роботу, в інакшому випадку не пускати у РАДУ.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:26
Потрібно зробити як в анекдоті.
Спробувати брати з них плату за це що ходять на роботу, в інакшому випадку не пускати у РАДУ.
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:27
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:38
Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
Це реально кінець епохи гідності та початок епохи жадібності - молодший мед.персонал, вчителі, вихователі дит.садків, більшість пенсіонерів ... мають копійки, а ці зелені чоловічки хочуть ще більшої зарплати!
Ні совісті, ні гідності!!!
Востаннє редагувалось V2 в Сер 20 лис, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:03
Пенсии сперва по $500 сделаете минимальные - потом будете думать, как поднять самим себе зарплаты. Итак всем депутатам компенсируют и аренду жилья в Киеве и прочее. Хватит с вас пока что. А вообще давно пора через смартфон подачу законопроектов и голосования устроить, чтобы демократия была прямой, а не делегированной избранному классу под названием депутат Верховной Рады. Так вообще сможем дружно съэкономить 450*35000 = 15750000 грн ежемесячно.
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:11
Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
А дехто навіть для своєї тещі такий заробіток влаштував -
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:34
Вы же понимаете, какого плана будут законы?
Что-то вроде, увеличить минимальную зарплату до 100 000 грн, или, все продукты в атб теперь бесплатно. И, самое главное, такие законопроекты поддержит 99% населения
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