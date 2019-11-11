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Зарплата народних депутатів
повинна бути більшою за...

Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:26

Потрібно зробити як в анекдоті.
Спробувати брати з них плату за це що ходять на роботу, в інакшому випадку не пускати у РАДУ.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:27

  649Sasha написав:Потрібно зробити як в анекдоті.
Спробувати брати з них плату за це що ходять на роботу, в інакшому випадку не пускати у РАДУ.

Это только в анекдоте и работает -- банально расценки повысятся на эту сумму.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:38

Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...

Це реально кінець епохи гідності та початок епохи жадібності - молодший мед.персонал, вчителі, вихователі дит.садків, більшість пенсіонерів ... мають копійки, а ці зелені чоловічки хочуть ще більшої зарплати! :evil:

Ні совісті, ні гідності!!!
Востаннє редагувалось V2 в Сер 20 лис, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:03

Пенсии сперва по $500 сделаете минимальные - потом будете думать, как поднять самим себе зарплаты. Итак всем депутатам компенсируют и аренду жилья в Киеве и прочее. Хватит с вас пока что. А вообще давно пора через смартфон подачу законопроектов и голосования устроить, чтобы демократия была прямой, а не делегированной избранному классу под названием депутат Верховной Рады. Так вообще сможем дружно съэкономить 450*35000 = 15750000 грн ежемесячно.
vova_pochernin
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:11

Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...

  vova_pochernin написав:Итак всем депутатам компенсируют и аренду жилья в Киеве и прочее.


А дехто навіть для своєї тещі такий заробіток влаштував - https://prm.ua/kinets-epohi-kumivstva-s ... byudzhetu/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:34

  vova_pochernin написав:А вообще давно пора через смартфон подачу законопроектов и голосования устроить, чтобы демократия была прямой, а не делегированной избранному классу под названием депутат Верховной Рады

Вы же понимаете, какого плана будут законы?
Что-то вроде, увеличить минимальную зарплату до 100 000 грн, или, все продукты в атб теперь бесплатно. И, самое главное, такие законопроекты поддержит 99% населения
safonovstanislav
 
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  safonovstanislav написав:
  vova_pochernin написав:А вообще давно пора через смартфон подачу законопроектов и голосования устроить, чтобы демократия была прямой, а не делегированной избранному классу под названием депутат Верховной Рады

Вы же понимаете, какого плана будут законы?
Что-то вроде, увеличить минимальную зарплату до 100 000 грн, или, все продукты в атб теперь бесплатно. И, самое главное, такие законопроекты поддержит 99% населения


А чим це відрізняється від того, що є зараз?
Зарплату депутатам, прокурорам підняти, електроенергію для промислових підприємств (в інтересах одного олігарха) зробити дешевшою. І найголовніше, таке підтримує бл.300 депутатів ... :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:24

"Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению ? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали."
NSA
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