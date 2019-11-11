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Зарплата народних депутатів
повинна бути більшою за...

Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:44

Вполне сочетаются и повышенная до любого уровня зарплата и взятки в конвертах..никто ж себе не враг:)))
kontax77
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:01

  yurko_66 написав:Може, проголосуємо на референдумі за середню зарплатню по країні для всіх "слуг" ?

Для любого госа зп от х2 до х10 от минималки. И пусть повышают зп как угодно. Минималку 8) Или слуги идут лесом на йуг*.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 06:55

Помнится, с похожим обоснованием уже поднимали зарплату судьям лет 12-14 назад :))
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:18

1. У нас государство и его представители защищают интересы всех граждан, или только депутатов? Разумков позаботился о депутатах, а как же остальные?
2. Уже неоднократно разные власти в Украине под тем же предлогом: чтобы не воровали и лучше работали - повышали зарплаты министрам, таможенникам, полиции... Результат?
Эйнштейн Альберт Генрихович утверждал: "Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат".
oleg_kostetsky
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26

Скромничают чего-то пусть повышают уже сразу до уровня кобылева
blueiceua
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