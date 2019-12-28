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Зарплата народних депутатів
повинна бути більшою за...

Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:44

Вполне сочетаются и повышенная до любого уровня зарплата и взятки в конвертах..никто ж себе не враг:)))
kontax77
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 00:01

  yurko_66 написав:Може, проголосуємо на референдумі за середню зарплатню по країні для всіх "слуг" ?

Для любого госа зп от х2 до х10 от минималки. И пусть повышают зп как угодно. Минималку 8) Или слуги идут лесом на йуг*.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 06:55

Помнится, с похожим обоснованием уже поднимали зарплату судьям лет 12-14 назад :))
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:18

1. У нас государство и его представители защищают интересы всех граждан, или только депутатов? Разумков позаботился о депутатах, а как же остальные?
2. Уже неоднократно разные власти в Украине под тем же предлогом: чтобы не воровали и лучше работали - повышали зарплаты министрам, таможенникам, полиции... Результат?
Эйнштейн Альберт Генрихович утверждал: "Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат".
oleg_kostetsky
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26

Скромничают чего-то пусть повышают уже сразу до уровня кобылева
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:09

Якщо НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ потрібна зарплата вище 40000грн. щоб він не брав взяток, то це шматок лайна а не НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 14:55

Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...

Лицемірство, подвійні стандарти та брехня зелених просто вражають!!!
І це на фоні копійчаних пенсій, подачок медикам та вчителям ... :(

Міністр юстиції Денис Малюська поскаржився на замалу зарплату і заявив, що не зможе працювати, якщо не зароблятиме на своїй посаді щонайменше 80 тис. грн
Про це Малюська сказав у коментарі "Українській правді".
"Останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тис. грн. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тис. - надовго мене не вистачить. Менше - це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", - сказав Малюська.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:28

Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...

Одним подачки, а іншим - все.

Кабинет министров установил схемы должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора, областных, окружных прокуратур и приравненных к ним прокуратур.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1155 от 11 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, постановлением оклад генерального прокурора повышен с 37 тыс. до 93,65 тыс. грн в месяц. Оклад первого замгенпрокурора вырос с 34 тыс. до 89,33 тыс. грн, заместителя – с 32 тыс. до 86,45 тыс. грн.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169181
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:45

  V2 написав:Одним подачки, а іншим - все.

Кабинет министров установил схемы должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора, областных, окружных прокуратур и приравненных к ним прокуратур.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1155 от 11 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, постановлением оклад генерального прокурора повышен с 37 тыс. до 93,65 тыс. грн в месяц. Оклад первого замгенпрокурора вырос с 34 тыс. до 89,33 тыс. грн, заместителя – с 32 тыс. до 86,45 тыс. грн.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3169181


як в московії, силовикам зп підняти, щоб ті були задоволені і краще стадо в стойлі тримало.
wild.tomcat
 
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