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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:44
Вполне сочетаются и повышенная до любого уровня зарплата и взятки в конвертах..никто ж себе не враг:)))
Додано: Чет 21 лис, 2019 00:01
Для любого госа зп от х2 до х10 от минималки. И пусть повышают зп как угодно. Минималку Или слуги идут лесом на йуг*.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
Додано: Чет 21 лис, 2019 06:55
Помнится, с похожим обоснованием уже поднимали зарплату судьям лет 12-14 назад )
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:18
1. У нас государство и его представители защищают интересы всех граждан, или только депутатов? Разумков позаботился о депутатах, а как же остальные?
2. Уже неоднократно разные власти в Украине под тем же предлогом: чтобы не воровали и лучше работали - повышали зарплаты министрам, таможенникам, полиции... Результат?
Эйнштейн Альберт Генрихович утверждал: "Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат".
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:09
Якщо НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ потрібна зарплата вище 40000грн. щоб він не брав взяток, то це шматок лайна а не НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
Додано: Чет 12 гру, 2019 14:55
Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
Лицемірство, подвійні стандарти та брехня зелених просто вражають!!!
І це на фоні копійчаних пенсій, подачок медикам та вчителям ...
Міністр юстиції Денис Малюська поскаржився на замалу зарплату і заявив, що не зможе працювати, якщо не зароблятиме на своїй посаді щонайменше 80 тис. грн
Про це Малюська сказав у коментарі "Українській правді".
"Останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тис. грн. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тис. - надовго мене не вистачить. Менше - це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", - сказав Малюська.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:28
Re: Зарплата народних депутатів повинна бути більшою за...
Одним подачки, а іншим - все.
Кабинет министров установил схемы должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора, областных, окружных прокуратур и приравненных к ним прокуратур.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1155 от 11 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.
В частности, постановлением оклад генерального прокурора повышен с 37 тыс. до 93,65 тыс. грн в месяц. Оклад первого замгенпрокурора вырос с 34 тыс. до 89,33 тыс. грн, заместителя – с 32 тыс. до 86,45 тыс. грн.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:45
як в московії, силовикам зп підняти, щоб ті були задоволені і краще стадо в стойлі тримало.
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