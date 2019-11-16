Економіка України може прискорити зростання до 4% в 2021 році.
Дивися повний текст Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:45
Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України.
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:45
Банки вам нужны только частные (наши), землю продайте (нам) и молитесь (на нас).
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