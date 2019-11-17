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Світовий банк дав рекомендації
щодо прискорення...

Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:45

Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України може прискорити зростання до 4% в 2021 році.

Дивися повний текст Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:37

украина эти типа рекоммендации слушает уже 28 лет, а по результатам получается все хуже и хуже с каждым годом, ввп, падает, народ беднеет, уезжает и вымирает.
blueiceua
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