Економіка України може прискорити зростання до 4% в 2021 році.
Дивися повний текст Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:45
Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк дав рекомендації щодо прискорення економіки України.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:37
украина эти типа рекоммендации слушает уже 28 лет, а по результатам получается все хуже и хуже с каждым годом, ввп, падает, народ беднеет, уезжает и вымирает.
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