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Дивися повний текст Паркування в столиці: за що можуть оштрафувати.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43
Паркування в столиці: за що можуть оштрафувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паркування в столиці: за що можуть оштрафувати.
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43
Так казна Києва давно переповнена грошима від штрафів, кошти надходять величезним потоком зважаючи на стан на дорогах.
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