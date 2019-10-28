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Паркування в столиці:
за що можуть оштрафувати

Паркування в столиці: за що можуть оштрафувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43

Паркування в столиці: за що можуть оштрафувати

Пропонуємо до обговорення:
Відео мер оприлюднив на своїй "сторінці":https://www.facebook.com/merkieva/ в FACEBOOK

Дивися повний текст Паркування в столиці: за що можуть оштрафувати.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:43

Так казна Києва давно переповнена грошима від штрафів, кошти надходять величезним потоком зважаючи на стан на дорогах.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:13

А куда стучать-то в случае вопиющего нарушения?
papazina
 
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