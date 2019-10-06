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Яків Воронін: проблема скасування
військового збору. Що...

Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56

Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні на розгляд до Верховної Ради України було подано законопроект №2252 про повне скасування військового збору.

Дивися повний текст Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що не беруть до уваги законодавці?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 14:57

Налог можно просто так взять и отменить - причем спокойно. И для этого не нужно искать компенсацию доходной части, достаточно сократить расходную часть - до этого конечно додуматься очень тяжело...
Конрад Карлович
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