У жовтні на розгляд до Верховної Ради України було подано законопроект №2252 про повне скасування військового збору.
Дивися повний текст Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що не беруть до уваги законодавці?.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 14:56
Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що...
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Дивися повний текст Яків Воронін: проблема скасування військового збору. Що не беруть до уваги законодавці?.
Додано: Сер 20 лис, 2019 14:57
Налог можно просто так взять и отменить - причем спокойно. И для этого не нужно искать компенсацию доходной части, достаточно сократить расходную часть - до этого конечно додуматься очень тяжело...
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