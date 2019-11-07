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Альфа-банк змінив валютні ставки за «Альфа Депозитом»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Альфа-Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Альфа Депозит» в валюті.
Дивися повний текст Альфа-банк змінив валютні ставки за «Альфа Депозитом»
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:23
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