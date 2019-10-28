За словами Прем'єр-міністра, постанова була незаконною.
Дивися повний текст Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на вартість комуналки, - Гончарук.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36
Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на вартість комуналки, - Гончарук.
Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36
До 18 ноября получается действовало незаконное ограничение в 1400 грн. на отопление, тарифа небыло вообще.
После 18 ноября - постановление отменили, тариф на отопление не определен.
Стало гораздо хуже, чем было.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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