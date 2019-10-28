Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на...

Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36

До 18 ноября получается действовало незаконное ограничение в 1400 грн. на отопление, тарифа небыло вообще.

После 18 ноября - постановление отменили, тариф на отопление не определен.

Стало гораздо хуже, чем было.