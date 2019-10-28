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Рішення про скасування граничних
тарифів не вплине на...

Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36

Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Прем'єр-міністра, постанова була незаконною.

Дивися повний текст Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на вартість комуналки, - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:36

До 18 ноября получается действовало незаконное ограничение в 1400 грн. на отопление, тарифа небыло вообще.
После 18 ноября - постановление отменили, тариф на отопление не определен.
Стало гораздо хуже, чем было.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:59

Re: Рішення про скасування граничних тарифів не вплине на...

Насчитывали уже по 3К с копейками, пусть добавят. По городу уже 4 дом отключают от водоснабжения за неуплату, но от отопления врядли отключат.
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ruvex
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