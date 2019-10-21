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Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста зросла майже на третину.
Дивися повний текст Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на ремонт Шулявського моста
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R2
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43
Воруют в открытую с цинизмом.И никакой реакции от власти.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:57
Так это мелочи, вот в Запорожье мосты строят с 2004 года и цена их выросла в несколько раз
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GALeon
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