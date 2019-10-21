Вартість реконструкції Шулявського моста зросла майже на третину.
Дивися повний текст Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на ремонт Шулявського моста.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43
Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на ремонт Шулявського моста.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:57
Re: Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...
Так это мелочи, вот в Запорожье мосты строят с 2004 года и цена их выросла в несколько раз
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:40
мне с мостом норм стало-пробки пропали.Все стоят до моста,а раньше с паркинга в Боткина 4 после 8:10 выехал-стоял водила до цирка
посмотрите ролик до конца))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:27
Нам тут НБУ и Укрстат инфляцию рисует в 7-9%, а у Кличко считают её в 30%.
Кто врёт и кто ворует на откатах?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:24
Обычно сначала думают а потом делают, а у кличко и компашки все наоборот получается
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