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Кличко дозволив помічнику
Микитася підняти ціну на...

Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43

Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста зросла майже на третину.

Дивися повний текст Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на ремонт Шулявського моста.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:43

Воруют в открытую с цинизмом.И никакой реакции от власти.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:57

Re: Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Вартість реконструкції Шулявського моста зросла майже на третину.

Дивися повний текст Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на ремонт Шулявського моста.
Так это мелочи, вот в Запорожье мосты строят с 2004 года и цена их выросла в несколько раз
GALeon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23

быстрей бы выборы да опять за клычка
saz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:40

  ruvex написав:
  sena_2008atp написав:Воруют в открытую с цинизмом.И никакой реакции от власти.

В стране нет власти, одни барыги.

мне с мостом норм стало-пробки пропали.Все стоят до моста,а раньше с паркинга в Боткина 4 после 8:10 выехал-стоял водила до цирка :mrgreen:

посмотрите ролик до конца))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:27

Реконструкция Шулявского моста подорожала почти на треть. Стоимость договора увеличили на 227,67 миллиона гривен.

Объем строительных работ по договору не изменился.
Заказчик объяснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы


Нам тут НБУ и Укрстат инфляцию рисует в 7-9%, а у Кличко считают её в 30%.
Кто врёт и кто ворует на откатах?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:24

Обычно сначала думают а потом делают, а у кличко и компашки все наоборот получается
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:42

  blueiceua написав:Обычно сначала думают а потом делают, а у кличко и компашки все наоборот получается

"Думать нужно меньше, а соображать - больше!" (с) Таксист из к/ф "Брат-2". )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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