Ціни на газ точно виростуть в грудні, а в січні через зупинку транзиту може спрацювати і психологічний фактор.
Дивися повний текст Оржель прогнозує зростання цін на газ взимку.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 17:48
Оржель прогнозує зростання цін на газ взимку
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Дивися повний текст Оржель прогнозує зростання цін на газ взимку.
Додано: Сер 20 лис, 2019 17:49
Опять пыль в глаза и ни слова о ценах на Европейском рынке?где по словам нафтогаза закупается газ.При чём сдесь транзит,если конечно из трубы не отбирали "реверсный" газ.
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