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Оржель прогнозує зростання
цін на газ взимку

Оржель прогнозує зростання цін на газ взимку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:48

Оржель прогнозує зростання цін на газ взимку

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ точно виростуть в грудні, а в січні через зупинку транзиту може спрацювати і психологічний фактор.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:49

Опять пыль в глаза и ни слова о ценах на Европейском рынке?где по словам нафтогаза закупается газ.При чём сдесь транзит,если конечно из трубы не отбирали "реверсный" газ.
sena_2008atp
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