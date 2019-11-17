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Плани Мінціфри щодо ІТ-ринку

Плани Мінціфри щодо ІТ-ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 17:59

Плани Мінціфри щодо ІТ-ринку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують створити сприятливі умови для діяльності ІТ-компаній.

Дивися повний текст Плани Мінціфри щодо ІТ-ринку.
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