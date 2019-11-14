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НКРЕКП погодила підвищення тарифів на електроенергію
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:01
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП затвердила для обговорення проєкти тарифів НЕК «Укренерго» з передачі та диспетчерського управління електроенергією.
Дивися повний текст НКРЕКП погодила підвищення тарифів на електроенергію
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Додано: Сер 20 лис, 2019 19:01
Нкрэку "согласовала","утвердила".С кем согласовала?С кем утвердила?
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