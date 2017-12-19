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В уряді презентували
проєкт “Відкрита земля”

В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23

В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки презентував проєкт “Відкрита земля”.

Дивися повний текст В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”.
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