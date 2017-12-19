Міністр розвитку економіки презентував проєкт “Відкрита земля”.
Дивися повний текст В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23
В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:20
А о народе они подумать не желают? Дерибан земли украины им интересней?
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:03
|