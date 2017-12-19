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В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки презентував проєкт “Відкрита земля”.
Дивися повний текст В уряді презентували проєкт “Відкрита земля”
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R2
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23
Где мои 2 гектора плесень зеленая!?
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hoyinuyo
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:20
А о народе они подумать не желают? Дерибан земли украины им интересней?
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blueiceua
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:03
blueiceua написав:
А о народе они подумать не желают? Дерибан земли украины им интересней?
Не бойся, подумают и о народе. Душ по двести к каждому купленному гектару прилагается!
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Dobrofey
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:38
Dobrofey
Крепостных?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:28
blueiceua написав:
Dobrofey
Крепостных?
раскрепощенных )))
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