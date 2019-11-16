Європейський Союз до 2014 року мобілізував безпрецедентний пакет фінансової підтримки Україні в розмірі 15 мільярдів євро й має намір продовжити підтримку реалізації реформ.
Дивися повний текст ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 22:37
ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги
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Дивися повний текст ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги.
Додано: Сер 20 лис, 2019 22:40
Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.
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