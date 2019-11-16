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ЄС за 5 років надав Україні
15 мільярдів євро допомоги

ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:37

ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз до 2014 року мобілізував безпрецедентний пакет фінансової підтримки Україні в розмірі 15 мільярдів євро й має намір продовжити підтримку реалізації реформ.

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