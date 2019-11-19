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ЄС за 5 років надав Україні
15 мільярдів євро допомоги

ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:37

ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз до 2014 року мобілізував безпрецедентний пакет фінансової підтримки Україні в розмірі 15 мільярдів євро й має намір продовжити підтримку реалізації реформ.

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R2
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Медвежья услуга. Боком вылазит нам ваша помощь и озабоченность.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 22:40

Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:55

А ни кто и не заставлял брать деньги взаймы.Предыдущая власть клянчила и разворовывала,воровала и опять просила.Получение очередного кредита преподносилось,как достижение и всенародный праздник.Нам оставили долги с процентами.Где деньги "Зин"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:02

  freeze написав:Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.


Именно так.
Причем как минимум половина из этих 15 лярдов ушедших на "поддержку реформ" вернулась обратно в ЕС в виде оплат за консультации, зарплат европейских советников, командировки чинуш и так далее.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:30

  freeze написав:Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.

Когда был почти весь бюджет вывезен на восток в камазах и когда никто не хотел дать даже в займы под приемлимый %%, то это тоже помощь.
А бесплатно, откуда такой совковский подход? На работе тоже бесплатно работаете, потому что у собственника не хватает к.-л. ресурсов, чтобы все работало как надо?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:51

  Son of Sun написав:
  freeze написав:Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.

Когда был почти весь бюджет вывезен на восток в камазах и когда никто не хотел дать даже в займы под приемлимый %%, то это тоже помощь.
А бесплатно, откуда такой совковский подход? На работе тоже бесплатно работаете, потому что у собственника не хватает к.-л. ресурсов, чтобы все работало как надо?


Еще раз для непонятливых - выдача кредита это бизнес-отношения, чтобы вы там не приплетали про далекий совок. За неотдачу этой помощи с вас шкуру спустят.
А помощь - это когда вы помогли часто анонимно больному ребёнку или старушке на улице, или на улицу вышли безвозмездно снег почистили, кровь как донор сдали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:02

  freeze написав:
  Son of Sun написав:
  freeze написав:Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.

Когда был почти весь бюджет вывезен на восток в камазах и когда никто не хотел дать даже в займы под приемлимый %%, то это тоже помощь.
А бесплатно, откуда такой совковский подход? На работе тоже бесплатно работаете, потому что у собственника не хватает к.-л. ресурсов, чтобы все работало как надо?


Еще раз для непонятливых - выдача кредита это бизнес-отношения, чтобы вы там не приплетали про далекий совок. За неотдачу этой помощи с вас шкуру спустят.
А помощь - это когда вы помогли часто анонимно больному ребёнку или старушке на улице, или на улицу вышли безвозмездно снег почистили, кровь как донор сдали.


Степень невнимательности бывает разная.
Ваша, к примеру, состоит в том, что не удосужились заметить, что процентные ставки были отнюдь не "коммерческими".
Льготная ставка кредитования есть безвозмездная помощь.
Хотя кому-то, конечно, средства от пирамиды ОВГЗ милее будут. Никаких условий, и выплачивать придется тем, кто не успеет смыться.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:43

  headshaker написав:Ваша, к примеру, состоит в том, что не удосужились заметить, что процентные ставки были отнюдь не "коммерческими".
Льготная ставка кредитования есть безвозмездная помощь.


Ставка 2-3 процента при отрицательной ставке хранения денег в некоторых европейских странах - это тоже бизнес-отношения, просто с небольшой нормой прибыли, тем более под госгарантии.

Я многим постоянным клиентам продаю товар не по рекомендованным розничным или оптовым ценам, а гораздо дешевле. Просто потому что знакомый, или просто клиент давний и преданный, или хочу кого-то приманить на постоянное сотрудничество, или просто план по обороту не выполняю квартальный. Оттого что я кому то слил какой-то товар по себестоимости, я не считаю, что я оказал клиенту помощь, наоборот, я говорю клиенту спасибо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:05

Это просто к коментарию Зеленского который говорил что Штаты нам болше помогают чем Европа.
pogorelets
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