ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги

Додано: Чет 21 лис, 2019 11:43

headshaker написав: Ваша, к примеру, состоит в том, что не удосужились заметить, что процентные ставки были отнюдь не "коммерческими".

Льготная ставка кредитования есть безвозмездная помощь. Ваша, к примеру, состоит в том, что не удосужились заметить, что процентные ставки были отнюдь не "коммерческими".Льготная ставка кредитования есть безвозмездная помощь.

Ставка 2-3 процента при отрицательной ставке хранения денег в некоторых европейских странах - это тоже бизнес-отношения, просто с небольшой нормой прибыли, тем более под госгарантии.Я многим постоянным клиентам продаю товар не по рекомендованным розничным или оптовым ценам, а гораздо дешевле. Просто потому что знакомый, или просто клиент давний и преданный, или хочу кого-то приманить на постоянное сотрудничество, или просто план по обороту не выполняю квартальный. Оттого что я кому то слил какой-то товар по себестоимости, я не считаю, что я оказал клиенту помощь, наоборот, я говорю клиенту спасибо.