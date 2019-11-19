ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги

Какой бюджет на камазах?
Есть ещё недалёкие которые в это верят?
В дурацкие сказочки времён майдана от дурочки Черновол и журношлюшки Кошкиной.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 13:25
Какой бюджет на камазах?
Есть ещё недалёкие которые в это верят?
В дурацкие сказочки времён майдана от дурочки Черновол и журношлюшки Кошкиной.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:31
Допомога та кредит це ще одне й те саме? Чути було тільки про кредити МВФ.
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