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ЄС за 5 років надав Україні
15 мільярдів євро допомоги

ЄС за 5 років надав Україні 15 мільярдів євро допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:25

  Son of Sun написав:
  freeze написав:Помощь - это если безвозмездно, а если под проценты и другие обязательства, то это бизнес-отношения.

Когда был почти весь бюджет вывезен на восток в камазах и


Какой бюджет на камазах?
Есть ещё недалёкие которые в это верят?
В дурацкие сказочки времён майдана от дурочки Черновол и журношлюшки Кошкиной.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:30

Кредиты брали не под 2-3%, там по 5-7%
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:31

Допомога та кредит це ще одне й те саме? Чути було тільки про кредити МВФ.
svpumker
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