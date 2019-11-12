|
|
Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підпише лише довготривалий договір про транзит газу з Росії. Цей договір повинен забезпечувати повне завантаження української газотранспортної системи.
Дивися повний текст Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91959
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему