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Гончарук озвучив умови для
транзитного контракту з Росією

Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:16

Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підпише лише довготривалий договір про транзит газу з Росії. Цей договір повинен забезпечувати повне завантаження української газотранспортної системи.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:16

Газопровод от Кобрина до Ужгорода Газпром заинтерисует. Может загрузить его полностью.
tatarinov09101985
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