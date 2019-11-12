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Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:16
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підпише лише довготривалий договір про транзит газу з Росії. Цей договір повинен забезпечувати повне завантаження української газотранспортної системи.
Дивися повний текст Гончарук озвучив умови для транзитного контракту з Росією
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R2
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:16
Газопровод от Кобрина до Ужгорода Газпром заинтерисует. Может загрузить его полностью.
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tatarinov09101985
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:18
Его озвучки газпром видимо не сильно заинтереесовали, если нового контракта еще нет.
А миллионные зарплаты кобылева и компании газпром уже оплачивать не хочет
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blueiceua
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