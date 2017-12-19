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Експерт дав роз’яснення
до закону про штрафи за...

Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:09

Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні набув чинності закон про запровадження штрафів за порушення ПДР в частині перевезення у транспорті дітей.

Дивися повний текст Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за відсутність дитячого автокрісла.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:09

выскажусь со своей колокольни. мне как колясочнику и раньше трудно было найти такси т.к. у всех газовые баллоны и коляска из-за них тупо не влезает в багажник малолитражного седана, приходилось беречь контакты таксистов на универсалах и вызывать только их. Теперь, если они станут возить с собой детское кресло (а вдруг будет вызов с ребенком), то и универсал не панацея.
RomanTik
 
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