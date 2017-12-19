Сьогодні набув чинності закон про запровадження штрафів за порушення ПДР в частині перевезення у транспорті дітей.
Дивися повний текст Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за відсутність дитячого автокрісла.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:09
Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за...
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Дивися повний текст Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за відсутність дитячого автокрісла.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:09
выскажусь со своей колокольни. мне как колясочнику и раньше трудно было найти такси т.к. у всех газовые баллоны и коляска из-за них тупо не влезает в багажник малолитражного седана, приходилось беречь контакты таксистов на универсалах и вызывать только их. Теперь, если они станут возить с собой детское кресло (а вдруг будет вызов с ребенком), то и универсал не панацея.
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