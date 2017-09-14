RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українці планують
витратити в Чорну п'ятницю...

Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:11

Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Picodi.com.

Дивися повний текст Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:12

С нетерпением жду.Уже с понедельника записываю цену,в пятницу сравню. Психану, буду брать много ,оптом ,штук десять.Ну а чего один раз живем,надо все попробовать.
Цвет,только черный,четкий пацанский.Жену уже предупредил,никаких египтов, айфонов и шуб.В конце концов,кто в доме кормилец,имею право раз в году себя побаловать.Да и замучили уже эти дырки в носках,постоянно палец подгибать надо,ходить не возможно.
finua
 
Повідомлень: 71
З нами з: 25.12.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 565, 566, 567
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5660 320631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:08
Puente
Скільки буде коштувати газ наступного року
R2 » Вів 19 лис, 2019 11:27
2 122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 17:05
papirosnikotinys
Правила застосування РРО планують поліпшувати - законопроект
R2 » Вів 19 лис, 2019 13:42
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 13:42
dir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.