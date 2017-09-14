Про це пише Picodi.com.
Дивися повний текст Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю (інфографіка).
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:11
Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю...
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Дивися повний текст Скільки українці планують витратити в Чорну п'ятницю (інфографіка).
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:12
С нетерпением жду.Уже с понедельника записываю цену,в пятницу сравню. Психану, буду брать много ,оптом ,штук десять.Ну а чего один раз живем,надо все попробовать.
Цвет,только черный,четкий пацанский.Жену уже предупредил,никаких египтов, айфонов и шуб.В конце концов,кто в доме кормилец,имею право раз в году себя побаловать.Да и замучили уже эти дырки в носках,постоянно палец подгибать надо,ходить не возможно.
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