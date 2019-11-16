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В Україні зменшилися доходи
від послуг мобільного зв’язку

В Україні зменшилися доходи від послуг мобільного зв’язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:24

В Україні зменшилися доходи від послуг мобільного зв’язку

Пропонуємо до обговорення:
За січень-жовтень 2019 року обсяги реалізованих послуг мобільного зв’язку зменшилися на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Дивися повний текст В Україні зменшилися доходи від послуг мобільного зв’язку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:25

І в подальшому буде зменшуватись. Не потрібно піднімати тарифи а потрібно надавати якісні послуги. Люди навчились знаходити альтернативу. І чим дальше тим інтенсивніше будуть шукати. Зокрема в віддалених районах тарифи включають 4джі яке і в помині не має, навіть 3джі не має а плату підняли. От вам ірезультат.
649Sasha
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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