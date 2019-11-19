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Милованов: за 20 років мораторію
половину землі вивели...

Милованов: за 20 років мораторію половину землі вивели...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:38

Милованов: за 20 років мораторію половину землі вивели...

Пропонуємо до обговорення:
З 1999 року з власності держави вивели половину землі сільськогосподарського призначення.

Дивися повний текст Милованов: за 20 років мораторію половину землі вивели із держвласності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:38

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