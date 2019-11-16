У четвер на валютному ринку буде знову досить цікаво, хоча обсяги операцій та активність клієнтів дещо знизиться.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ застрахує курс від просідання.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 12:03
Міжбанк: НБУ застрахує курс від просідання
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Дивися повний текст Міжбанк: НБУ застрахує курс від просідання.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:03
судя из того что нбу покупает сколько ему захочеться то резервы в гривне там не особо экономятся.
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